Невеста Хашукджи назвала новое условие визита в Белый дом

Хатидже Дженгиз, невеста убитого оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила, что не примет приглашение президента США Дональда Трампа посетить Белый Дом, пока США не будут искренними в деле Хашукджи, передает Habertürk.

Трамп пригласил невесту пропавшего саудовского журналиста в Белый дом, чтобы побеседовать об убийстве журналиста.

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«Требую, чтобы все, кто причастен к этому дикому убийству сверху донизу, были привлечены к ответственности. Я не приняла приглашение президента США посетить Белый дом, так как оно направлено на то, чтобы повернуть общественное мнение в его сторону», — сказала Дженгиз.

Она также рассказала, что Хашукджи был обеспокоен перед посещением посольства своей страны, однако не думал, что саудовские власти могут его задержать.

Ранее Дженгиз уже выдвигала другое условие посещения Белого дома.