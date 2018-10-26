Подозреваемого во взятках зампрокурора Башкирии задержали при попытке уехать из России

Подозреваемого в получении взятки в размере 10 млн руб. первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова задержали при попытке выехать за границу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что зампрокурора был задержан в аэропорту Шереметьево. В отношении Горбунова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки).

Следствием установлено, что зампрокурора, а также замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Башкирии Артур Шаретдинов получили от первого заместителя главы городской администрации Уфы взятку за возбуждение уголовного дела.