Путин подписал указ о создании Фонда родных языков народов России

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов России. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В документе говорится, что Фонд создается с целью сохранения и изучения родных языков народов России. Также указывается, что народные языки являются «национальным достоянием» и «историко-культурным наследием» страны.

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«Учредителями Фонда от имени России являются Министерство просвещения России и Федеральное агентство по делам национальностей», — говорится в указе.

Указывается, что правительству России надлежит в трехмесячный срок утвердить состав правления и попечительского совета Фонда.

Ранее Путин передал Ростуризм в ведение Минэкономразвития.