Власти выплатили семьям погибших в керченском колледже около 40 млн рублей

Власти выплатили семьям погибших в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже 39,5 млн руб. Об этом сообщается на сайте министерства труда и соцзащиты Крыма.

Уточняется, что деньги взяты из средств резервных фондов правительства России и совета министров Крыма.

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«Выплаты проведены 20 семьям погибших на общую сумму 39,5 млн рублей и единовременного пособия на погребение на общую сумму 360 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В настоящий момент продолжаются выплата пострадавших в результате инцидента, уточнили в ведомстве.

17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения. Росляков покончил с собой.