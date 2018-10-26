Власти Германии запретили хоронить экс-главу ГДР на Мемориале социалистов

Власти Германии не разрешили захоронить прах бывшего руководителя ГДР Эриха Хонеккера и его супруги Маргот на Мемориале социалистов в Берлине. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Управление по охране окружающей среды Берлинского Сената, отвечая на парламентский запрос фракции ХДС в земельном парламенте, заявило, что захоронение четы Хонеккер на мемориале невозможно.

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В ведомстве отметили, что захоронения на Мемориале социалистов не проводятся с 1989 года. В настоящий момент объект находится под охраной как памятник старины.

Роберто Яньес, внук Хонеккеров, рассказал, что урны с прахом его деда, скончавшегося в 1994 году, и Маргот Хонеккер, умершей в 2016 году, находятся у друга семьи и так и не были захоронены.