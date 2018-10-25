Госдеп: решение по автокефалии должен принимать народ Украины

В Госдепе США заявили, что решение по предоставлению автокефалии церкви на Украине должны принимать граждане страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению ведомства, решение по данному вопросу «должен принять украинский народ, несмотря на высказывания правительства Украины».

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Как отмечается, США готовы поддержать любую позицию украинских граждан по авкефалии.

Ранее сообщалось, что патриарх Варфоломей отказался отступать при предоставлении автокефалии Украине.