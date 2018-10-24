Бомбы для демократов разозлили Трампа
Президент США Дональд Трамп дал развернутый комментарий по поводу взрывных устройств, которые неизвестные отправляли американским политикам. Об этом сообщает ABC News.
«Это вопиющее поведение противно всему, что дорого и свято для американцев», — отметил Трамп.
Американский президент пообещал, что власти обнародуют все детали инцидентов по ходу расследования.
«Мы чрезвычайно злы, огорчены и недовольны тем, чему стали свидетелями этим утром. Мы в этом разберемся», — добавил Трамп.
Посылки с взрывными устройствами были направлены экс-президенту США Бараку Обаме, чете Клинтон, экс-главе ЦРУ Джону Бреннану, а также бывшей главе нацкомитета Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц. Кроме того, из-за подозрительного пакета был эвакуирован офис CNN.
Первая леди США Меланья Трамп также осудила подобные инциденты, передает Reuters. При этом в своем комментарии она обратила внимание, что посылки были отправлены исключительно демократам и их сторонникам.