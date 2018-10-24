Появилось фото одной из бомб, отправленных политикам США
В сети появилась фотография одного из взрывных устройств, которые неизвестные отправили ряду американских политиков. Снимок опубликован в твиттере ABC News.
На фотографии, представленной телеканалом, видно, что посылка предназначалась экс-главе ЦРУ Джону Бреннану.
JUST IN: Photo obtained by @ABC shows device recovered from CNN by the NYPD bomb squad. https://t.co/U4rVcvGxWW pic.twitter.com/NUo7PPGSGK
— ABC News (@ABC) 24 октября 2018 г.
NBC News пишет, что найденные взрывные устройства, предположительно, были настоящими. Они были упакованы в оберточную бумагу, в качестве обратного адреса был указан адрес конгрессмена Дебби Вассерман-Шульц.
Ранее стало известно, что сотрудники безопасности перехватили посылки с взрывными устройствами, отправленные бывшему президенту Бараку Обаме и чете Клинтон. Также из-за подозрительного предмета было эвакуировано здание Time Warner, где располагается редакция CNN.