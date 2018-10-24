В Сочи задержали вице-мэра и еще двух чиновников

Источник в правоохранительных органах города Сочи проинформировал о задержании заместителя мэра города Ивана Бомбергера, главы МУП «Водоканал» Сергея Винарского и главного архитектора Владимира Малова, передает ТАСС.

Как отмечается, в городской мэрии проводятся следственные действия. При этом сотрудники полиции изъяли документы в кабинете заместителя мэра.

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Уточняется, что в настоящий момент все трое задержаны.

Ранее сообщалось, что в Махачкале задержан заместитель мэра Курбан Курбанов.