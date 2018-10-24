В полиции уточнили, что было на флешке у керченского стрелка

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Один из сотрудников правоохранительных органов рассказал, что на флешке, обнаруженной у устроившего стрельбу и взрыв в керченском технологическом колледже Владислава Рослякова, не было материалов, которые бы могли использоваться для сборки взрывного устройства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, на носителе находятся скачанные из открытых источников книги по пиротехнике и химии. Он усомнился, что по этим материалам можно собрать бомбу.

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Ранее сообщалось, что Росляков взял с собой не только оружие, но и носитель флеш-памяти, на котором обнаружены «сотни инструкций» по изготовлению бомбы.

17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Росляков покончил с собой.