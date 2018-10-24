СМИ: у керченского стрелка наши инструкции по изготовлению бомбы

Устроивший стрельбу и взрыв в керченском технологическом колледже Владислав Росляков взял с собой не только оружие, но и носитель флеш-памяти, на котором обнаружены «сотни инструкций» по изготовлению бомбы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Также на телеканале рассказали, что на флешке объемом 4Gb были найдены фотографии колледжа и скриншоты из компьютерной игры Doom.

Реклама

Ранее СМИ узнали мощность взорвавшейся в керченском колледже бомбы.

17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Росляков покончил с собой.