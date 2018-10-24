Назван самый пьющий город России

Саратов возглавил список самых пьющих городов России, следует из исследования, проведенного Zoom Market.

Отмечается, что агентство провело 3250 личных интервью в 25 российских городах. Среди респондентов были люди в возрасте от 19 до 73 лет, они отвечали на ряд вопросов, включая «Как часто вы употребляете алкоголь?» и «Сегодня вы употребляли алкоголь (или планируете)?».

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Второе место в списке самых пьющих городов России занял Ханты-Мансийск, а замкнула тройку лидеров Пермь. Также в десятке оказались Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк. Москва и Санкт-Петербург заняли 16 и 11 места соответственно.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 40% россиян не пьют.