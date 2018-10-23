СМИ узнали мощность взорвавшейся в керченском колледже бомбы

Мощность взрывного устройства, которое использовал 18-летний Владислав Росляков при нападении на политехнический колледж в Керчи, составила 1,2 кг в тротиловом эквиваленте, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, у Рослякова с собой было еще десять самодельных взрывных устройств и «коктейль Молотова».

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17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Росляков покончил с собой.

Ранее сообщалось, что керченский стрелок готовился к нападению с 2017 года.