В Турции заявили, что нашли тело Хашукджи

Тело журналиста Джамаля Хашудкжи, убитого в саудовском консульстве в Стамбуле, обнаружено в колодце. Об этом заявил глава турецкой партии «Родина» Догу Перинчек, сообщает издание Haberler.

По его словам, спецслужбы обнаружили фрагменты тела Хашукджи в колодце на территории консульства Саудовской Аравии.

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Перинчек также не исключил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подробнее расскажет об обнаружении тела убитого саудовского журналиста.

Ранее источник Reuters назвал причину смерти Хашукджи.

Джамаль Хашукджи пропал в начале октября. СМИ привлекли внимание к его исчезновению, после чего власти Турции начали расследовать его. Саудовские власти позднее признали, что Хашукджи погиб в здании консульства.