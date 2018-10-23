В МЧС оценили угрозу обрушения керченского колледжа

Угрозы обрушения здания Керченского политехнического колледжа, где 17 октября произошли взрыв и стрельба, нет. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Ростовской области, передает РИА «Новости».

Как сообщается, в понедельник, 22 октября, специалисты обследовали здание колледжа с помощью мобильного диагностического комплекса «Стрела-П».

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«Проведены исследования. По предварительной информации, угрозы обрушения здания нет», — сказал представитель главка МЧС.

По его словам, в настоящий момент специалисты обрабатывают полученные данные и подготавливают служебную документацию.

17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Росляков покончил с собой.