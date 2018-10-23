Обама рассказал о важности промежуточных выборов

Бывший президент США Барак Обама на митинге демократов в Лас-Вегасе рассказал о важности промежуточных выборов, которые пройдут в конце 2018 года. Об этом сообщает телеканал ABC.

По словам Обамы, он хотел бы, чтобы Лас-Вегас стал «столицей голосования». Как отмечает телеканал, гонка за кресло в сенате от Невады, будет одной из наиболее напряженных.

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«Выборы в ноябре этого года важнее любых выборов в моей жизни, в том числе тех, когда я сам был в избирательном бюллетене», — заявил Обама собравшимся.

Экс-президент добавил, что если избиратели останутся дома, то последствия будут «чрезвычайно опасными» для США и демократии в стране.

Ранее Обама заявил, что экономический рост, о котором говорит нынешний президент США Дональд Трамп, начался во время его президентского срока.