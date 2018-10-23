Южная Корея пообещала наказывать граждан за курение марихуаны в Канаде

Полиция Южной Кореи предупредила граждан страны, находящихся на территории Канады, что в случае курения марихуаны их ждет уголовное преследование. Об этом сообщает Korea Times.

На прошлой неделе Канада стала второй страной мира, где была полностью легализована марихуана для личного использования. Однако в соответствии с законодательством Южной Кореи, ее законы, в том числе и запрет на употребление каннабиса, распространяется на всех граждан, где бы они ни находились.

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По данным МИД Южной Кореи, сейчас в Канаде проживает около 23 тыс. корейцев со студенческими визами.

Ранее сообщалось, что в Канаде выписали первый штраф за неправильное курение марихуаны.