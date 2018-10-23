Американский школьник во время урока напал с ножом на учителя литературы

Учащийся средней школы штата Джорджия ранил ножом учителя во время занятия по литературе. Об этом сообщает NBC со ссылкой на директора школы.

По данным телеканала, нападение совершил ученик восьмого класса. Отмечается, что школьник был задержан и доставлен в полицию. Раненного учителя госпитализировали. Его состояние не уточняется, однако подчеркивается, что он был в сознании, когда на место происшествия прибыли экстренные службы.

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Директор учебного учреждения подчеркнул, что «все остальные ученики в безопасности».

Мотивы восьмиклассника в данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что ФБР арестовало группу, обучавшую детей нападать на школы в США.