Полиция опровергла сообщения об обстреле Ан-24 в Хабаровском крае

Представители управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу заявили, что информация об обстреле пассажирского самолета Ан-24 не соответствует действительности. Сообщение ведомства передает агентство «Хабаровский край сегодня».

Ранее СМИ сообщали, что Ан-24 был обстрелян в воздухе. Отмечалось, что в корпусе воздушного судна была обнаружена пуля.

Реклама

«Информация о том, что самолет во время рейса был обстрелян из автомата Калашникова не соответствует действительности», — сообщили в региональном МВД.

Представители ведомства добавили, что отверстие в обшивке самолета мог проделать камень. Также в МВД подчеркнули, что при осмотре Ан-24 пули найдено не было.

Представитель авиакомпании также отметил, что последний рейс, который самолет выполнил 17 октября, прошел без каких-либо нештатных ситуаций.