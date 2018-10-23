В Чите задержали подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы

Следователи произвели задержание 45-летнего мужчины, который подозревается в убийстве 12-летней школьницы Дарьи Карташовой. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.

Карташова пропала без вести в пятницу, 19 октября, по дороге в школу. В региональном управлении МВД для ее поисков был создано девять поисковых групп; в данный момент поисковые работы продолжаются, в них принимают участие волонтеры.

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«В ночь на 23 октября 2018 года следователи задержали 45-летнего мужчину, который может иметь причастность к совершению преступления в отношении девочки», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что следователи «получили доказательства» причастности мужчины к совершению преступления в отношении школьницы.

В ведомстве не уточнили, какое преступление совершил задержанный. По факту пропажи девочки возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство малолетнего»).

Ранее сообщалось, что в Туве мужчина получил 16 лет колонии за убийство мешавшего спать ребенка.