Самолет убил двух мексиканок при попытке сделать селфи на взлетной полосе

В мексиканском городе Чинипас две девушки получили смертельные травмы, когда делали селфи на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает издание Proceso.

Отмечается, что девушки приехали в Чинипас, чтобы посмотреть скачки, которые проходят рядом с местным аэропортом. По данным издания, после скачек они выбрались на взлетную полосу и захотели сделать там селфи. Занимаясь фотографированием, они не заметили приближающегося легкомоторного самолета, получили удар крылом по голове и скончались на месте.

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В издании предположили, что звук самолета заглушил окружающий шум. Пилот самолета добавил, что он видел девушек, однако не смог избежать столкновения.

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