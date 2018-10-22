Матвиенко анонсировала наказание за задержание Бочкарева в Осло

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что задержание в Осло сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева не останется безнаказанным, передает РИА «Новости».

По ее словам, это была не ошибка, а провокация.

«У всех, кто такого рода провокации устраивает, должно быть понимание, что безнаказанно это не остается», — сказала Матвиенко.

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По ее мнению, эту ситуацию просто так оставлять нельзя.

«Потому что бывают какие-то ошибки, но здесь никаких, даже малейших оснований для задержания не было», — завила Матвиенко.

Ранее Бочкарев рассказал подробности своего задержания в Норвегии.