Синоптики допустили выпадение мокрого снега в Москве

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на предстоящей неделе в городе ожидается выпадение снега. Об этом сообщает RT.

По словам Поздняковой, в настоящее время температура в регионе на несколько градусов выше климатической нормы. На этой неделе она будет к ней приближаться из-за влияния холодного атмосферного фронта. Он приведет и к выпадению осадков.

Реклама

«В ночные часы — осадки, не исключено, что к дождю будет примешиваться мокрый снег. Днем — уже только дождь, потому что температура ожидается на уровне +7 °С …+8 °С», — сказала Позднякова.

Она добавила, что самая неблагоприятный погода ожидается 25 октября. Кроме того, к выходным температура должна упасть до нуля, чего в столице в октябре этого не было.

Ранее в Москве в понедельник, 22 октября, ожидается до +9°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе будет составлять от +7 до +9°С.