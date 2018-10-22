При взрыве на заводе в Гатчине были повреждены 16 жилых домов

В МЧС проинформировали, что в результате взрыва на заводе пиротехники в Гатчине были повреждены жилые дома. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным, полученным от оценочной комиссии, в результате взрыва были повреждены остекления и кровли в 15 частных жилых домах и в одном многоквартирном доме.

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Также отмечается, что из-за взрыва была повреждена электроподстанция, благодаря которой водой обеспечивался населенный пункт Малые Колпаны.

Ранее сообщалось, что главного инженера гатчинского завода «Авангард» отправили под домашний арест. Мужчина обвиняется в том, что он допустил к работам в цеху пиротехники не трудоустроенных на заводе людей.