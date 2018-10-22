В оперативном штабе рассказали о состоянии пострадавших при нападении на колледж в Керчи

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Представитель оперативного штата проинформировал о состоянии около 50 пострадавших после нападения на политехнический колледж в Керчи, которые продолжают оставаться в больницах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что 49 человек по-прежнему находятся в медицинских учреждениях Москвы, Крыма и Краснодарского края. При этом пять человек находятся в крайне тяжелом состоянии, десять — в тяжелом, а состояние еще 26 пострадавших оценивается как состояние средней степени тяжести.

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В Минздраве Крыма уточнили, что все госпитализированные пострадавшие, которые проходят лечение в регионе, стабильны.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в массовом убийстве в политехническом колледже в Керчи Владислав Росляков перед нападением сжег свои личные вещи и закопал на пустыре сейф.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый — 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.