Вступил в силу запрет на въезд в Россию подозреваемым в экстремизме

Запрет на въезд в Россию иностранцам, которые подозреваются в экстремизме или терроризме, вступил в силу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 11 октября.

Во въезде в страну будет отказано тем иностранцам, которые участвуют деятельности экстремистских или террористических организаций. Также запрет распространяется на тех лиц, чьи средства заморожены органом, противодействующим финансированию терроризма.

Ранее Путин внес законопроект об изменениях в статью УК об экстремизме.