Турция предоставила защиту невесте убитого журналиста Хашукджи
Власти Турции предоставили государственную защиту невесте убитого журналиста Джамаля Хашукджи Хатидже Дженгиз, сообщает Hurriyet со ссылкой на источник.
Источник добавил, что Дженгиз предоставят круглосуточную охрану.
Ранее источник в саудовском правительстве рассказал, что журналист Джамаль Хашукджи был задушен в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
Сообщается, что в ходе ссоры журналисту угрожали и зажали рот, в итоге он погиб от удушения.