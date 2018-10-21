Керченский стрелок сжег свои фото и закопал сейф перед нападением

Подозреваемый в массовом убийстве людей в колледже Керчи Владислав Росляков перед нападением сжег свои вещи и закопал на полигоне сейф, передает РЕН ТВ.

Сообщается, что он сжег свои фотографии, тетради, флэшки, сим-карту, а также Библию.

Также на записях с камер видеонаблюдения видно, как Росляков несет на пустырь сейф.

Ранее бабушка подозреваемого Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, отложенные пенсионеркой на похороны. Также сотрудники полиции обследуют территорию вокруг заброшенного завода, где керченский стрелок, вероятно, тренировался взрывать.