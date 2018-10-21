В Индии группа обезьян насмерть закидала мужчину кирпичами

В Индии обезьяны насмерть закидали 72-летнего мужчину кирпичами, сообщает Sky News.

Инцидент произошел в городе Тикри в штате Уттар-Прадеш. Отмечается, что мужчина собирал сухие ветки, когда набрел на группу обезьян.

По словам полиции, обезьяны стали сбрасывать на мужчину кирпичи, которые набрали в заброшенном здании.

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