Пожар на крупнейшем заводе Северной Осетии потушен
Представители заводе «Электроцинк» во Владикавказе сообщили о полной ликвидации пожара на территории предприятия, передает РИА «Новости».
«Локализованный в 13.12 пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе к настоящему времени потушен, заканчивается проливка площадей. Причиненный ущерб устанавливается. Производство на предприятии временно приостановлено», — сообщили на заводе.
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Отмечается, что в ходе ликвидации пожара вредных выбросов с его территории зафиксировано не было, эвакуация близлежащих домов не потребовалась.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Северной Осетии Таймураз Тускаев принял решение о переносе своего рабочего кабинета в здание завода «Электроцинк» до полной ликвидации пожара.