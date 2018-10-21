Пожар на крупнейшем заводе Северной Осетии потушен

Представители заводе «Электроцинк» во Владикавказе сообщили о полной ликвидации пожара на территории предприятия, передает РИА «Новости».

«Локализованный в 13.12 пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе к настоящему времени потушен, заканчивается проливка площадей. Причиненный ущерб устанавливается. Производство на предприятии временно приостановлено», — сообщили на заводе.

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Отмечается, что в ходе ликвидации пожара вредных выбросов с его территории зафиксировано не было, эвакуация близлежащих домов не потребовалась.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Северной Осетии Таймураз Тускаев принял решение о переносе своего рабочего кабинета в здание завода «Электроцинк» до полной ликвидации пожара.