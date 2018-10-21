Премьер Северной Осетии перенес рабочий кабинет в здание горящего завода

Премьер-министр Северной Осетии Таймураз Тускаев принял решение о переносе своего рабочего кабинета в здание завода «Электроцинк», где ранее возник пожар, при локализации которого погиб один пожарный и двое пострадали, сообщается на сайте местной администрации.

«Также Таймураз Тускаев подчеркнул, что свой рабочий кабинет переносит в административное здание ОАО «Электроцинк» – председатель правительства будет осуществлять свою деятельность до тех пор, пока не ликвидируют все последствия чрезвычайной ситуации», — говорится в тексте официального сообщения.

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Отмечается, что начальник регионального Главного управления МЧС России Александр Хоружий сообщил о локализации очага пожара, площадь которого достигала 4,5 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что к пожару на заводе «Электроцинк» во Владикавказе прибыл глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.