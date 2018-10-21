После обрушения пола на вечеринке в США госпитализированы 30 человек

В американской Южной Каролине в одном из зданий обрушился пол во время вечеринки. Об этом сообщает Fox Carolina.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь с 20 на 21 октября в здании жилого комплекса города Клемсон.

По данным правоохранительных органов, там проходила частная вечеринка. В результате произошедшего были госпитализированы 30 человек. При этом после обрушения пола другие жители дома были ненадолго эвакуированы.

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