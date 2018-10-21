Нападение в Керчи попало на камеры видеонаблюдения

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Крымский филиал ВГТРК телеканал «Таврида» продемонстрировал видеозапись нападения в политехническом колледже в Керчи, сделанную камерами наблюдения.

На кадрах видно, как Владислав Росляков, подозреваемый в массовом убийстве, проходит в здание колледжа с рюкзаком и большой сумкой, футболка с надписью «Ненависть» прикрыта сверху черной ветровкой. После этого он проходит на второй этаж, где здоровается с молодым человеком. Вместе они идут по коридору, после чего Росляков появляется уже без сумки, только с рюкзаком, а за спиной у него, озираясь по сторонам, стоит тот же молодой человек.

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Затем Росляков ставит рюкзак на пол в коридоре и, скорее всего, взводит механизм взрывного устройства, после чего спускается в холл на первом этаже, проводит какое-то время возле буфета, ждет, затем смотрит на часы, возможно, сверяя время, и проходит в буфет, возвращаясь обратно уже без рюкзака. Раздается взрыв, который выбивает стекла и двери в помещениях, после чего студенты начинают бежать. На некоторых кадрах видно, как люди лежат на полу, на других — как Росляков преследует убегающих и стреляет в них из ружья.

Ранее власти Крыма анонсировали снятие охраны со школ в Керчи.