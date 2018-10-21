Более 50 человек погибли при столкновении мусульман и христиан в Нигерии

При столкновении христиан и мусульман в нигерийском штате Кадуна погибли 55 человек. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление президента Нигерии Мохаммаду Бухари.

Отмечается, что столкновение «молодых людей», которые придерживаются разного вероисповедания, произошло на рынке в городе Касуван Магани. Местная полиция сообщила, что после инцидента были задержаны 22 человека. Причина столкновения между христианами и мусульманами не уточняется.

Реклама

Представитель президента Нигерии заявил, что вспышки насилия между представителями разных религиозных групп «вызывают беспокойство», так как, по его словам, никакая религия не одобряет кровопролития. Сам нигерийский лидер подчеркнул, что подобные инциденты мешают решать «повседневные дела».

Ранее сообщалось, что в Нигерии взорвался нефтепровод. В результате инцидента погибли 60 человек.