В Лондоне на митинг за повторное голосование по Brexit пришли 700 тысяч человек

В Лондоне прошел марш, участники которого потребовали повторного референдума по вопросу выхода Великобритании из состава Европейского союза (ЕС). Организаторы мероприятия сообщили о 700 тысячах участников, передает «Би-би-си».

Сообщается, что участники марша прошли от Гайд-парка до Лондонской парламентской площади. Отмечается, что среди митингующих было много молодых семей, которые пришли с детьми.

Реклама

Протестное шествие было организовано участниками кампании People's Vote. Они считают, что перед заключительной сделкой между Великобританией и ЕС необходимо еще одно общественное голосование.

Организаторы заявили, что в марше приняли участие 700 тысяч человек. Подчеркивается, что среди них были несколько членов британского парламента.

Ранее сообщалось, что на марш за повторный референдум по Brexit вышли около 500 тысяч митингующих.