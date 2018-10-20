Сотрудник Совфеда рассказал подробности своего задержания в Норвегии

Сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарев рассказал подробности своего задержания в Норвегии, передает РИА «Новости».

По его словам, в первые секунды после задержания у него был шок, так как ему ничего не объяснили. Бочкарев добавил, что полиция отобрала у него все вещи и повезла в место задержания.

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«Допроса никакого не было, не дали сделать звонок и первую ночь пришлось провести в камере, родные ничего обо мне не знали. Это было тяжело», — сказал он.

Бочкарев признался, что уже настроен был ожидать апелляционного суда в понедельник, когда его внезапно освободили.

Бочкарев был задержан в аэропорту Осло 21 сентября. Его заподозрили в шпионаже.