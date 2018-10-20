Пассажирский самолет экстренно сел в Канаде из-за трещины на лобовом стекле

Самолет авиакомпании Icelandair экстренно сел в аэропорту провинции Квебек в Канаде после того, как на лобовом стекле кабины пилота образовалась трещина, сообщает CTV News.

Уточняется, что самолет выполнял рейс из Орландо в Рейкьявик. На борту находились 155 пассажиров.

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По словам пассажиров, экипаж не предупредил их о совершении посадки, из-за чего большинству «было довольно страшно».

Ранее в США самолет экстренно сел из-за проблем с гидросистемой.