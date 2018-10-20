Задержанный в Норвегии сотрудник Совфеда отреагировал на обвинения в шпионаже

Сотрудник аппарата Совфеда Михаил Бочкарев назвал абсурдными обвинения норвежских спецслужб, передает РИА «Новости».

По его словам, он был уверен в том, что все будет нормально, так как понимал, что он невиновен.

«Эти необоснованные обвинения ни о чем», — сказал он.

Бочкарев был задержан в аэропорту Осло 21 сентября. Его заподозрили в шпионаже. 18 октября суд в Норвегии постановил освободить сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева.