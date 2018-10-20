Бабушку керченского стрелка забрали на опрос

Бабушку Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в колледже в Керчи, забрали на опрос, передает РИА «Новости».

Уточняется, что 76-летнюю женщину увезли из ее квартиры.

В свою очередь официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала, что ранее были допрошены директор колледжа и преподаватели.

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Ранее сообщалось, что Владислав Росляков купил оружие и боеприпасы на украденные у родственников деньги.

Бабушка Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, отложенные пенсионеркой на похороны.