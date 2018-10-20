Стала известна надпись на футболке керченского стрелка

Студент Владислав Росляков, подозреваемый в массовом убийстве в Керченском политехническом колледже, надел в этот день майку с надписью «Ненависть», передает РИА «Новости».

«Когда его тело нашли в здании колледжа, он был одет в белую майку, брюки, берцы. У него на майке было написано слово «Ненависть», — сказал источник в оперативном штабе, созданном для расследования произошедшего.

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Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе в колледже Керчи Владислав Росляков купил оружие и боеприпасы на украденные у родственников деньги.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый — 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.