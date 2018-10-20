В результате взрывов на выборах в Афганистане пострадали 110 человек

В результате взрывов на выборных участках в Афганистане погибли 15 человек, еще 110 пострадали. Об этом сообщает афганское агентство «Паджвак».

Подробности инцидентов не приводятся. Reuters сообщает, что выборы в Афганистане продлят до воскресенья. В числе причин властями называется «хаос» на избирательных участках из-за проблем с биометрической идентификацией избирателей и нехваткой бюллетеней.

Ранее сообщалось, что в Кабуле произошло несколько взрывов в день выборов.