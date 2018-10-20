Число погибших при взрыве в Гатчине возросло

Представитель правительства Ленинградской области проинформировал об обнаружении под завалами после взрыва на заводе пиротехники в Гатчине тела третьей жертвы, передает РИА «Новости».

По словам источника, третьим погибшим, обнаруженным на месте происшествия, является мужчина.

Ранее сообщалось, что после взрыва на заводе «Авангард» под Петербургом под завалами могут оставаться люди. Одна из версий произошедшего — нарушение технологического процесса при производстве пиротехнической продукции.