Под завалами после взрыва в Ленобласти могут оставаться четыре человека

После взрыва на заводе «Авангард» под Петербургом под завалами могут оставаться люди, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника МЧС по Ленинградской области Евгения Дайнеко.

Он уточнил, что на месте работают кинологи, собаки проверяют наличие пострадавших под завалами.

Реклама

«Мы предполагаем, что [под завалами] может находиться до четырех человек», — сказал Дайнеко.

Он также добавил, что одна из версий — нарушение технологического процесса при производстве пиротехнической продукции.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели людей при взрыве пиротехники под Петербургом.