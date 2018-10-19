Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ

Константинопольский патриархат продолжает состоять в общении с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе.

«Извещаем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе», — говорится в сообщении.

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В связи с этим, как отмечается, все православные верующие могут продолжать участвовать в литургической жизни и церковных таинствах в приходах экзархата.

Также в сообщении содержится молитва о единстве Церкви.

15 октября РПЦ полностью разорвала общение с Константинопольским патриархатом после того, как тот предоставил автокефалию украинской церкви.

В пятницу, 19 октября, евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом прекратила Русская православная церковь заграницей.