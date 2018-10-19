Русская зарубежная церковь прервала общение с Константинополем

Архиерейский синод Русской зарубежной церкви (РЦПЗ) заявил, что их представители перестают вести евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Об этом сообщается на сайте религиозной организации.

В сообщении говорится, что такое решение было принято в обстоятельствах, когда «самой природе» канонического православия были нанесены «тяжелейшие оскорбления».

Реклама

«Архиерейский синод Русской православной церкви за границей не имеет иного выбора, как ... объявить о своем согласии с решением Священного синода Московского патриархата», — заявили представители Русской зарубежной церкви.

Они подчеркнули, что разрыв с Константинополем был они приняли «с глубокой скорбью», но с «полной убежденностью» в необходимости такого шага.

Также РЦПЗ призвала константинопольские иерархов покаяться и остановить «беззакония». Помимо этого Синод церкви призвал собрать предстоятелей всех поместных церквей, чтобы обсудить сложившееся положение.

Ранее сообщалось, что Турецкая православная церковь подала в суд на Константинопольский патриархат.