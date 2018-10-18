Волкер обвинил РПЦ в церковном расколе на Украине

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер обвинил Русскую православную церковь в том, что она своими действиями толкнула украинскую сторону к желанию стать независимыми, передает РИА «Новости».

«Российская церковь благословляла танки перед войной с Украиной, что отдалило украинских людей. Не думаю, что Россия полностью понимала эффект, который это произвело на сознание и психику украинцев», — сказал Волкер.

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Он также подчеркнул, что подобная ситуация была «непостижимой» пять лет назад.

«Одно важно замечание, это было непостижимо пять лет назад. Единственная причина, по которой украинцы захотели свою собственную церковь — это исключительно из-за оккупации территории и убийства украинцев», — сказал он.

С этим заявлением он выступил в Атлантическом совете в Вашингтоне.

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