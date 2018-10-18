Путин объяснил истоки трагедии в Керчи

Президент России Владимир Путин объяснил, что трагедия в Керчи стала следствием недостатка контента для молодежи в интернете. Об этом он сказал на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По его словам, трагедия в Керчи — результат глобализации, «включая соцсети».

Реклама

«Молодые люди с неустойчивой психикой создают себе лжегероев. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента. Это и приводит к трагедиям», — сказал Путин.

При этом президент добавил, что героизму есть место в нашей жизни.

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже колледже произошли взрыв и стрельба. Погиб 21 человек, более 40 пострадали. Подозреваемый Владислав Росляков покончил с собой.