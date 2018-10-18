Возросло число погибших при атаке на керченскую школу

Число погибших при атаке на керченскую школу возросло до 21 человека, передает ТАСС.

«Скончалась девушка. Таким образом, погибших стало 21», — сообщили в медицинских службах.

По последним данным по состоянию на утро 18 октября в больницах находились 44 пострадавших при атаке на колледж в Керчи.

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже колледже произошли взрыв и стрельба. В нападении подозревается 18-летний студент колледжа Владислав Росляков, он покончил с собой.