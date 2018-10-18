Глава МИД России Сергей Лавров назвал замысел автокефалии на Украине, передает РИА «Новости».

«Замысел очевиден — сделать еще один шаг, чтобы оторвать Украину уже не только политически, но еще и духовно от России», — заявил Лавров.

По его словам, ситуация вокруг признании каноническими Украинской Православной Церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви станет «проблемой надолго».

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«Уже прозвучали слова возмущения из большинства поместных православных церквей. Я думаю, что это не просто реакция одного-двух дней, а проблема надолго», — пояснил Лавров.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала вредным и опасным для украинского народа получение страной автокефалии.

РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом. Это стало ответом на его решение о предоставлении автокефалии неканонической украинской церкви.