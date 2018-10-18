Опрос выявил языковые предпочтения украинцев

Около 60% украинцев предпочитают смотреть телепрограммы на русском языке. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом NewsOne.

Опрос был проведен в прямом эфире. В ходе трансляции зрителям задавали вопрос, на каком языке они предпочли бы смотреть передачи.

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Уточняется, что в студию позвонили более 30 тысяч человек. Желание смотреть телевизор на украинском выразили 40% зрителей.

Ранее нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины начал проводить мониторинг эфира телеканалов по соблюдению квот на украинский язык.